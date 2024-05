Harry arrivato a Londra da solo | perché non incontrerà Re Carlo III

(Adnkronos) – Il principe Harry è tornato nel Regno Unito per celebrare, domani, il decimo anniversario degli Invictus Games. Il figlio di Carlo , quinto in linea di successione al trono, mancava dal Paese da febbraio, quando incontrò il padre per ...

Harry a Londra senza Meghan, salta l'incontro con Carlo: «Il Re ha troppi impegni, ha deciso di non vederlo». Il Principe ospite di un hotel - harry a londra senza Meghan, salta l'incontro con Carlo: «Il Re ha troppi impegni, ha deciso di non vederlo». Il Principe ospite di un hotel - Il figliol prodigo è tornato a casa. Il principe harry, 39 anni, è nel Regno Unito per celebrare mercoledì 8 maggio il decimo anniversario degli Invictus Games.