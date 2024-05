(Di martedì 7 maggio 2024) A causa di unlegato all’impianto, la sede della polizia locale in via Gioia è stata temporaneamente chiusa. Il Comune ha spostato per ora gli uffici e gli sportelli nella sede del municipio in via IV Novembre. Per contattare la polizia locale il numero è 02-48418279 (per le emergenze, per tutte le altre informazioni: 02-48418270).F.G.

Guasto elettrico i vigili traslocano - guasto elettrico i vigili traslocano - A causa di un guasto all'impianto elettrico, la sede della polizia locale in via Gioia è temporaneamente chiusa. Gli uffici sono stati spostati al municipio in via IV Novembre. Per contatti: 02-484182 ...

Tag: maxigeneratore per viale bovio - Tag: maxigeneratore per viale bovio - Ditta al lavoro anche nella nottata alla ricerca del guasto. Qualche residente protesta per il rumore dell’alimentatore di emergenza TERAMO – Disservizio su disservizio per l’Enel che per domani ha pr ...

Annone: problemi all'impianto elettrico, asilo e scuola primaria evacuati - Annone: problemi all'impianto elettrico, asilo e scuola primaria evacuati - Una mattinata decisamente imprevedibile quella odierna, per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria di Via Sant'Antonio ad Annone. L'impianto ...