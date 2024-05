Gli studenti protagonisti a Milano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Gli universitari di tutta Italia, e non solo, si daranno appuntamento il venerdì e sabato aal Talent Garden Calabiana, per partecipare all’evento organizzato da University Network con con oltre 100 ospiti e speaker. Si tratterà di due intere giornate dedicate a formazione, tecnologia e sostenibilità per avvicinare gli universitari al mondo del lavoro. A partire dalle ore 11 si susseguiranno non-stop speech, workshop e incontri interattivi condotti da ospiti d’eccezione e personalità di rilievo del mondo di imprenditoria, formazione, sostenibilità, tecnologia, giornalismo, finanza, sport, moda, social media, intrattenimento e molti altri. Gliche parteciperanno al Festival avranno così l’occasione di farsi ispirare da oltre 100 ospiti, aziende ed esperti di fama nazionale e internazionale per scoprire nuove opportunità lavorative e ...