Giulia Salemi | Non lo faccio x moda - il podcast delle confessioni in diretta a FQLife con Claudia Rossi e Andrea Conti

(Di martedì 7 maggio 2024)presenta il suo primo“Non lo” al talk, condotto da, giovedì 9 maggio dalle ore 15 in streaming sul sito e Facebook de Il Fatto Quotidiano e su Facebook e YouTube di FqMagazine. “Quando ho parlato per la prima volta del desiderio di realizzare un mio, ho premesso: “Non lo”, cioé non loperché lo fanno tutti, – racconta– ma perché è uno strumento di comunicazione giovane, veloce, diretto, confidenziale, che vorrei utilizzare per aprirmi, per incontrare persone speciali, chiacchierare con loro, confidarci”. L'articolo proviene da ...

Continua la cavalcata di Non lo faccio x moda, nuovo fortunatissimo podcast di Giulia Salemi che accoglie volti noti per una chiacchierata informale e spontanea. Con i primi tre episodi online, il titolo conquista la prima posizione. Dopo essere ...

È l’attrice Beatrice Luzzi , reduce dall’esperienza nella casa più spiata, la nuova ospite di Giulia Salemi nel podcast Non lo faccio x moda. Tra i titoli più ascoltati sulle piattaforme – dove ha raggiunto la prima posizione –, Non lo faccio x moda ...

