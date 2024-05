Giro d’Italia 2024 - start list e favoriti | Pogacar per vincere all’esordi - Thomas per impedirglielo

I telecronisti e i commenta tori in tv del Giro d’Italia 2024 , in programma da sabato 4 a domenica 26 maggio lungo le strade della Penisola. Ventuno tappe e oltre 3400 chilometri per un appuntamento che ogni anno si rinnova regalando tre settimane ...

Nella quinta tappa in linea dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, che si svolgerà domani , mercoledì 8 maggio 2024 , si scatterà dalla Liguria e si giungerà in Toscana nella frazione con partenza da Genova ed arrivo a ...

Giro d'Italia 2024, la quarta tappa Acqui Terme - Andora: il percorso e dove vederla in tv - ACQUI TERME " Sulla carta, Pogacar permettendo, è un'altra giornata per velocisti al Giro 2024. Si parte da Acqui Terme e dopo 190 km si andrà in picchiata sul traguardo di Andora . Una sola salita in programma, il Colle del Melogno , gpm di terza categoria, posizionato ad oltre 100 ...

Meteo, "estesissima perturbazione". Sottocorona e il nuovo rischio: cosa succederà - ... è lunga migliaia di chilometri, potrebbe arrivare sull'Italia ... potrebbe arrivare sull'Italia nel giro di due giorni, due giorni e ... dove i fenomeni possono essere, soprattutto Piemonte e Valle d'...