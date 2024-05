Giro d’Italia 2024 - Kaden Groves | Velocità foll - questi finali sono invitanti per azioni come quella di Ganna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 7 maggio 2024) Jonathan Milan trova il primo sigillo alsul traguardo di Andora, dominando la volata della quinta tappa dell’edizione n.107 della Corsa Rosa. In uno sprint imperioso da parte dell’azzurro, il primo dei battuti è, con l’australiano grande protagoniste in queste prime giornate di gara. Sempre pronto a competere per i punti ai traguardi intermedi, oggi archivia il miglior risultato di quest’edizione ma manca l’appuntamento con la second vittoria in carriera sulle strade del Bel Paese. Dopo non aver finito ill’anno scorso, quest’anno l’alfiere della Alpecin – Deceuninck si è presentato al via con il chiaro obiettivo di provare a indossare la Maglia Ciclamino. L’australiano nella classifica a punti ora è terzo con 63 punti, ben 50 di distacco ...