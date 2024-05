Giovanni Toti e la sua Spezia - dalla sanità alle infrastrutture | il legame del governatore con il territorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024) La, 7 maggio 2024 – Un vero e proprio terremoto. È quello che ha colpito la regione Liguria, con l’indagine della Dda e della Guardia di finanza su presunte tangenti in porto. Ilè finito ai domiciliari, indagato per corruzione nell'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio. Indissolubile ildel presidente della regione con La. Nato a Viareggio il 7 settembre 1968,risiede dal 2001 a Cafaggio, località del comune di Ameglia in provincia della, dove risiedono anche i genitori e la famiglia. Inizia la sua carriera politica molto presto. A 17 anni aderisce alla Federazione Giovanile Socialista Italiana, organizzazione giovanile del Partito Socialista Italiano. Nel 2014 ...