Giornata Mondiale della Croce Rossa consegna della bandiera

(Di martedì 7 maggio 2024) Arezzo, 7 maggio 2024 – In occasione, il PresidenteSezioneItaliana di Sansepolcro Biagio La Monica hato al Sindaco Fabrizio Innocenti labianca e, simbolo di pace e solidarietà. Laè stata esposta nel terrazzo di Palazzo Aggiunti, dove la resterà appesa per una settimana. Questo gesto simbolico rappresenta l'impegno e la dedizioneItaliana nel supportare e assistere le comunità in momenti di bisogno. Il Sindaco Innocenti ha accolto con ...

Cinquant’anni di dedizione, impegno e servizio al prossimo. È stato festeggiato in grande stile Serafino Bomba rdieri, sondriese, classe ’55, per tutti "Il Bomba ", per il mezzo secolo di anzianità e di eccellenza nella Croce rossa italiana di ...

Arezzo, 6 maggio 2024 – Da oggi, lunedì 6 maggio, e per tutta la settimana, la bandiera della Croce Rossa Italiana sarà esposta in Palazzo Varchi. Un gesto che è diventato una consuetudine a Montevarchi per celebrare in particolare l’8 maggio, ...

Milano, bambini intossicati in piscina: hanno inalato dei vapori. Scatta la bonifica dei vigili del fuoco - Milano, bambini intossicati in piscina: hanno inalato dei vapori. Scatta la bonifica dei vigili del fuoco - I bambini dell'età tra i 3 e i 5 anni sono stati convogliati in un'area Triage allestita da croce rossa e Vigili del Fuoco e sono sotto le cure dei sanitari. Dai controlli non presentano particolari ...

Croce Rossa, nella giornata mondiale donata la bandiera dell’organizzazione alla Regione - croce rossa, nella giornata mondiale donata la bandiera dell’organizzazione alla Regione - L’AQUILA – La bandiera della croce rossa sarà esposta per una settimana all’ingresso del Consiglio regionale, insieme a Tricolore, Europa e Regione Abruzzo. Questa mattina il ...

Ventotto bimbi intossicati in piscina a Milano, nessuno è grave - Ventotto bimbi intossicati in piscina a Milano, nessuno è grave - (ANSA) - MILANO, 07 MAG - Ventotto bambini sono rimasti leggermente intossicati dopo aver inalato vapori all'interno delle Piscine "Jacarandà" di via Procaccini a Milano. Lo rendono noto i vigili del ...