Fotovoltaico nei campi - come è andata a finire

Fotovoltaico, la doppia beffa per la Sardegna - fotovoltaico, la doppia beffa per la Sardegna - Alla fine “Giorgia” li ha spediti in conferenza stampa anche se il Consiglio dei Ministri era ancora in corso. Davanti ai taccuini di Palazzo Chigi non si sono presentati presi per mano, nonostante l’ ...

Stop al fotovoltaico sul terreno agricolo, le riflessioni di Anna Montini sul nuovo decreto - Stop al fotovoltaico sul terreno agricolo, le riflessioni di Anna Montini sul nuovo decreto - L’Assessora alla Transizione Ecologica del Comune di Rimini, Anna Montini, interviene sull’argomento Decreto Agricoltura con una riflessione sull’equilibrio tra lo sviluppo delle energie rinnovabili e ...

Coldiretti Calabria: moratoria dei debiti, fauna selvatica, aiuti alle filiere in crisi, pratiche sleali, fotovoltaico nel “D.l. agricoltura” - Coldiretti Calabria: moratoria dei debiti, fauna selvatica, aiuti alle filiere in crisi, pratiche sleali, fotovoltaico nel “D.l. agricoltura” - Le imprese agricole, della pesca e acquacoltura potranno beneficiare della moratoria dei debiti inserita nel Dl agricoltura. Dovranno aver registrato una diminuzione pari almeno al 20% del volume d’af ...