Forlì pazza per ‘Dada’ Pascolo Omaggio a sorpresa dei tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Quella di domenica è stata una serata da ricordare per Davide. Oltre all’ottima prova fornita in gara1 contro Vigevano, pochi minuti dopo la sirena conclusiva, il lungo friulano ha ricevuto uno specialeda parte di una delegazione diforlivesi. ‘Guidati’ da Matteo Labbate, ideatore dell’iniziativa, i supporters biancorossi hanno consegnato aun cofanetto a lui dedicato. Realizzato proprio per l’occasione, per l’attaccamento alla maglia e ai valori che esprime dentro e fuori dal campo. In cambio hanno ricevuto una canotta della Nazionale indossata in passato dal giocatore. Il cofanetto conteneva un video, della durata di circa 20 minuti, intitolato ‘Dada c’è: tributo al beniamino deidi’. Accompagnato da diversi ...