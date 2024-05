Folkstone | annunciate le nuove date estive del Non ho tempo di aspettare Tour 2024

(Di martedì 7 maggio 2024) Al via sabato 22 giugnoda Torino il “NON HODI” dei, che vedrà la folk metal band italiana headliner di alcuni selezionati eventi che si terranno in tutta Italia. Itorneranno sui palchi con sei nuovi concerti nei quali riproporranno i loro pezzi storici, partendo il 22 giugno dal Rock Burger Fest di Moncalieri (Torino), proseguendo il 30 giugno al Giardino Scotto di Pisa, il 7 luglio all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (Udine), il 19 luglio al Luppolo In Rock di Cremona, il 10 agosto al Castello di San Martino della Vaneza di Cervarese Santa Croce (Padova) e concludendo l’11 agosto al Bambù Festival nel Parco Alex Langer di Monte Urano (Fermo). Dopo queste, la band si ritirerà dalle ...

