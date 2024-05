FI sospende Maurizio e Arturo Testa - il partito estraneo a fatti

(Di martedì 7 maggio 2024) "A seguito dell'indagine che li ha visti coinvolti, sono stati sospesi gli iscritti". Lo riferisce una nota di FI. Ai due, in concorso con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, è conto il reato di corruzione elettorale in occasione delle consultazioni elettorali della Regione Liguria del 20 e 21 settembre 2020. "Forza Italia - si legge nel comunicato -, totalmente estranea ai, rivendica i suoi valori garantisti e attende la conclusione delle indagini ed eventuali esiti processuali".

