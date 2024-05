Ferruccio Sansa | Conflitto di interessi colossale - Toti deve dimettersi

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) – "Sono l'unico 'belina' che lo diceva da anni".usa il genovese per commentare la vicenda che riguarda il governatore Giovanni, ai domiciliari nell'ambito di una inchiesta sulla corruzione in Liguria. "Naturalmente nessuno è mai contento quando c'è un arresto – spiega all'Adnkronos il consigliere regionale, ex sfidante dialla L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.