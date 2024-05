Ferrari | sale l’utile - confermate le stime per il 2024

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.51 Perez si è rilanciato con un altro set di gomme C3 nuove, migliorandosi di pochi millesimi in 1’30?679. 16.50 Sainz rallenta leggermente ma va ancora molto forte in 1’35?5. Dovrebbe concludersi a ...

Piazza Affari si mantiene in territorio positivo in attesa dell'avvio degli scambi Usa. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,15% a 33.830 punti, con il differenziale tra Btp e Bund tedeschi in calo sotto quota 130 punti e il rendimento italiano in ...

Ferrari N.V.: Robust Mix Sustained a Strong Start to the Year - ferrari N.V.: Robust Mix Sustained a Strong Start to the Year - Robust Mix Sustained a Strong Start to the Year Net revenues of Euro 1,585 million, up 10.9% versus prior year, with total shipments of 3,560 units $1flat versus Q1 2023Adjusted EBIT(1) of Euro 442 mi ...

Milano positiva con focus sulle trimestrali. Bene Campari, male Ferrari - Milano positiva con focus sulle trimestrali. Bene Campari, male ferrari - Lieve peggioramento dello spread, che sale a +132 punti base, con un aumento di 2 punti ... I più forti ribassi, invece, si verificano su ferrari, che continua la seduta con -6,69% (utile primo ...

Ferrari aumenta utili e ricavi nel primo trimestre. Ma il titolo va in rosso per la redditività sotto le attese degli analisti - ferrari aumenta utili e ricavi nel primo trimestre. Ma il titolo va in rosso per la redditività sotto le attese degli analisti - ferrari chiude il primo trimestre con un utile netto di 352 milioni (+19%) e ricavi per 1,585 miliardi (+10,9%) con consegne invariate sul 2023 a 3.560 unità. Confermate le stime per l’intero 2024, ma ...