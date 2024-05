Faraone Iv | Sul Jobs Act il Pd insegue il M5S - ormai è un partito senza spina dorsale

(Di martedì 7 maggio 2024) In un'intervista Fanpage.it, il capogruppo di Iv alla Camera Davide, commenta la scelta di Elly Schlein di appoggiare il referendum della Cgil sull'abolizione delAct. Una riforma che il deputato difende e su cui ricorda "lo stesso Pd votò a favore. Orail M5s. Mi sembra un, ma spero in un soprassalto degli amici riformisti".

