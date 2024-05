Faccio fatica a capire - i dubbi di Crosetto sulle accuse a Toti | cosa non torna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 7 maggio 2024) Terremoto politico-giudiziario in Liguria. Alle prime ore di martedì 7 maggio, la guardia di finanza di Genova ha notificato un ordine di arresto ai domiciliari al presidente della Regione Liguria, Giovanni. L'accusa è quella di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio. Lo ha reso noto in un comunicato il procuratore capo di Genova Nicola Piacente. Oltre a, misure coercitive e interdittive cono state prese per l'ex presidente dell'Autorità portuale e attuale amministratore delegato di Iren, Paolo Emilio Signorini, arrestato e condotto in carcere con l'accusa di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio. L'imprenditore portuale ed ex presidente del Genoa, Aldo Spinelli, è destinatario della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività ...