Fabio Maria Damato esce allo scoperto sul suo rapporto con Chiara Ferragni dopo il caso Balocco | Sono un suo dipendente - nulla da aggiungere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) In molti hanno tentato di contattarlo, nessuno c’è riuscito fino a quando è stato “pizzato” dall’inviato di FarWest, il programma di approfondimento e reportage di Salvo Sottile in prima serata il lunedì su Rai 3. “Il braccio destro e il braccio sinistro” di, è stato ritenuto il principale responsabile da Fedez del “”: “Mi spiace perché lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità quando poteva e doveva spiegare che le responsabilità, se ci, nonsolo sue. Dei suoi manager? Di uno solo”, aveva dito a Belve senza citare il diretto interessato. Di lui non s’è saputo piùfino a quando a fine aprile Il Messaggero ha sganciato la ...