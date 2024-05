Eurovision 2024 - la scaletta della prima serata | i 15 paesi in gara

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 7 maggio 2024) Andrà in onda stasera, 7 maggio, alle 21.00 su Rai 2 lasemifinale dell’Song Contest. La diretta sarà preceduta da un’ante, alle 20.15 sempre su Rai 2, che vedrà Gabriele Corsi mostrare Malmö, la città che ospita la competizione, in una veste inedita. A commentare laMara Maionchi in diretta da Roma e Corsi collegato dalla Malmö Arena. Novità assoluta di quest’anno è che si esibiranno i seiqualificati di diritto alla finale – Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna e il Paese ospitante, la Svezia – anche durante le semifinali. Le sei nazioni avranno così l’opportunità di presentare le loro canzoni per intero in anteal pubblico e ai telespettatori e non con un semplice estratto, come succedeva in passato durante la ...