Erbacce - incuria e marmi rovinati Ecco il cimitero di Marcognano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024), sporcizia e degrado aldi. Unstorico, fiore all’occhiello del passato della nostra città, che conserva momumenti importanti e lapidi ai caduti di guerre e incidenti sul lavoro. A più riprese la Nazione si è occupata della vergogna deldi Torano sollecitando inteventi aie alle strutture che oltre allo spregio della storia, sono anche pericolose per chi va in visita ai propri cari. Una situazione nota, che già in passato era stata sottolineata raccogliendo numerosi appelli delle tante persone che quotidianamente si recano alper fare visita ai propri cari e in cui più di una volta si evidenziava la necessità di mettere mano al decoro del posto. Da tempo, ciclicamente, vuoi per appelli politici, vuoi per ...