Endless Love anticipazioni 8 maggio | Asu inganna Nihan - Emir scopre la verità su Leyla

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 7 maggio 2024) Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 8su Canale 5.della trama diper la puntata in onda mercoledì 8alle 14:05 su Canale 5. Domani nella soap turcarestituisce le chiavette rubate a Galip. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal eed è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Nell'episodio del 7e Galip non riescono a capire chi possa avere rubato le chiavette USB dalla cassaforte, essendo loro gli unici a conoscere la combinazione. Quando Galip …