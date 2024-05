Emergenza Alzheimer Pochi centri specializzati

(Di martedì 7 maggio 2024) Aumentano le valutazioni di casi di, ma i posti sono ancora tropporispetto alle esigenze. Questo è uno dei grandi problemi che nell’immediato futuro bisognerà affrontare, secondo Giovanna Mantelli, segreteria generale Pensionati della Cisl di Brescia che segue da tempo anche la questione Rsa. A livello regionale, nel 2023 erano 4.366 i posti letto dei nuclei, sostanzialmente stabili rispetto ai 4.341 del 2022 e ai 4.354 del 2019; i numeri maggiori sono in Ats Milano, Insubria e Monza Brianza. Resta, poi, il problema delle liste d’attesa. "In Ats Brescia abbiamo un numero elevato di persone in liste d’attesa – spiega – ma il 30-35% andrebbero cancellate, perché le famiglie, per cercare un posto, fanno domanda in più strutture. Nel 2023 erano 20mila, per il 2024 l’ultimo dato disponibile è di 14mila, segno ...

