Effetti della riforma Abodi | Inter - Juve e Roma a rischio iscrizione

(Di martedì 7 maggio 2024) Il ministro dello Sportha annunciato un'iniziativa che ha fatto infuriare il "sistema calcio". Il governo vuole introdurre un'agenzia di controllo sui conti dei club di Serie A e questo non piace a tanti. Ma i conti delle squadre di calcio - riporta Il Fatto Quotidiano - sono davvero disastrati. Le situazioni peggiori, se si guarda ai bilanci dell’ultima stagione, quella chiusa al 30 giugno 2023 con la vittoria del Napoli, sono quelli die As, entrambe hanno presentato un patrimonio netto consolidato negativo e debiti molto elevati. Sono seguite a ruota dallantus, la società con la perdita più alta, -123,7 milioni nell’ultimo bilancio consolidato, su ricavi operativi di 437 milioni, i più alti in Serie A. La situazione, se si guarda la classifica dei ricavi delle prime sei squadre, è davvero ...

