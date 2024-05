Educazione sessuale - Savarese Reckitt Benckiser Healthcare | Dati allarmant - importante intervenire

Il Comune di Maglie ricorda Aldo Moro, ma nei manifesti c’è la foto di Fabrizio Gifuni, l’attore che lo interpreta - Il Comune di Maglie ricorda Aldo Moro, ma nei manifesti c’è la foto di Fabrizio Gifuni, l’attore che lo interpreta - Grossa gaffe a Maglie, la città, in provincia di Lecce, che ha dato i natali ad Aldo Moro. Il comune affigge i manifesti per ricordare il 46esimo anniversario dalla morte dell’ex politico e giurista i ...

Comune di Milano e Durex insieme per educazione affettiva e sessuale nelle scuole superiori - Comune di Milano e Durex insieme per educazione affettiva e sessuale nelle scuole superiori - Milano, 7 mag. (Adnkronos) - È stato annunciato oggi, con un evento tenutosi a Palazzo Marino, l’accordo tra Comune di Milano e Reckitt ...

Ergastolano in semilibertà aggredisce con l’acido la compagna e la accoltella: fermato dopo un inseguimento di 300 km - Ergastolano in semilibertà aggredisce con l’acido la compagna e la accoltella: fermato dopo un inseguimento di 300 km - Prima le ha gettato dell’acido sulla testa e poi l’ha ferita con una coltellata. È accaduto, nella serata del 7 maggio, a Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma. L’aggressore è un uomo di 61 anni, ...