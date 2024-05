E-Work - salvezza e sorrisi

(Di martedì 7 maggio 2024) Meglio di così la stagione dell’E-non poteva concludersi. Proprio nel giorno più importante, la squadra ha giocato la sua migliore partita, conquistando lagrazie ad una prestazione maiuscola del collettivo annichilendo Battipaglia. Una prova che ha confermato che con maggiore costanza di rendimento e qualche episodio fortunato in più, l’E-avrebbe potuto chiudere la stagione regolare in una posizione migliore. Bello è stato anche l’applauso finale che il PalaBubani (finalmente ritornato quello delle grandi occasioni) ha riservato alle giocatrici. Tante sono state le protagoniste, ma l’Mvp dell’annata è senza dubbio coach Paolo Seletti, bravo a gestire lo spogliatoio soprattutto a livello mentale quando arrivavano soltanto sconfitte, molte delle quali negli ultimi secondi, vestendo i panni di psicologo. Far arrivare ...

