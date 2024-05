Dopo Mecenate

A maggio la prima mini riapertura del parco dell’Anfiteatro Romano - A maggio la prima mini riapertura del parco dell’Anfiteatro Romano - Porte aperte su via Margaritone nel lato museo Archeologico. Gatto: «Tempi più lunghi per il resto dei giardini» ...

Perché la protesta nei campus Usa è ai massimi dopo sette mesi di guerra - Perché la protesta nei campus Usa è ai massimi dopo sette mesi di guerra - Le centinaia di arresti nei campus occupati sembrano segnalare che questo movimento continua a guadagnare forza. Il calendario accademico, la controffensiva della comunità ebraica americana e le elezi ...

Il sorriso di re Carlo ai sudditi: oggi il sovrano britannico riappare in pubblico, dopo l’annuncio del cancro - Il sorriso di re Carlo ai sudditi: oggi il sovrano britannico riappare in pubblico, dopo l’annuncio del cancro - Sorride Carlo, per rassicurare il suo popolo, dopo mesi durissimi per la famiglia reale, con la malattia di Carlo e di Kate. La principessa del Galles ha bisogno ancora di tempo prima di mostrarsi, di ...