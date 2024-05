Dimarco - l’Inter sulla pelle | la FOTO del tattoo dello Scudetto

(Di martedì 7 maggio 2024) Ogni promessa è debito, soprattutto se fatta ai propri tifosi. Federicoaveva dichiarato, in diverse interviste, di pensare a unche celebrasse lo2023-2024 vinto in casa del Milan. Promessa mantenuta. L’esterno mancino dei nerazzurri si è fatto tatuare un serpente, simbolo del, che avvolge la coppa. A completare il tatuaggio anche le due stelle, simbolo del 20°conquistato (quello della seconda stella) e lo sfondo nerazzurro. A realizzare ilcoscia sinistra diè stato il tatuatore Cristiano Giovannini. L'articolo CalcioWeb.

