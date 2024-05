Di Gennaro | Zirkzee può giocare ovunque! Poi fa un paragone sul valore

(Di martedì 7 maggio 2024) Diha espresso la sua opinione riguardoche piace a diversi club, tra questi anche l’Inter. In un suo intervento a TMW Radio ha parlato anche del suo. UNSUL PREZZO – Antonio Diesprime un suo pensiero sull’attaccante del Bologna, prima di parlare del prezzo del suo cartellino: «Joshuaè un giocatore che può, in qualunque squadra al mondo. Puòcon un’altra punta, lui si muove e lega il gioco. Segna meno ma fa fare gol. Il suo? Se Dejan Kulusevski il Tottenham lo ha comprato a quarantotto milioni, ne vale almeno sessanta . Per l’Italia magari ci saranno problemi, ma per l’estero no». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

Di Gennaro: “Zirkzee farebbe la differenza in qualunque squadra al mondo” - Di gennaro: “zirkzee farebbe la differenza in qualunque squadra al mondo” - Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di gennaro ha parlato del futuro di zirkzee, accostato nei giorni scorsi anche all'Inter ...

Zirkzee Juve, Di Gennaro: «Faticherebbe nella Juve E’ un giocatore che ti cambia una squadra. Non sono convinto…» - zirkzee Juve, Di gennaro: «Faticherebbe nella Juve E’ un giocatore che ti cambia una squadra. Non sono convinto…» - zirkzee Juve, Di gennaro: «Faticherebbe nella Juve E’ un giocatore che ti cambia una squadra». Il commento sulle voci di mercato Antonio Di gennaro, a Tmw, ha commentato così di alcune voci legate al ...

Di Gennario a TMW Radio: “Zirkzee è in grado di cambiarti la squadra, anche in questa Juve farebbe bene” - Di Gennario a TMW Radio: “zirkzee è in grado di cambiarti la squadra, anche in questa Juve farebbe bene” - Intervenuto durante la trasmissione radiofonica "Maracanà", in onda su TMW Radio, l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di gennaro ha parlato di Joshua ...