Dengue a Ferrara - via alle disinfestazioni Tenete gli animali in casa e non stendete la biancheria

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 – Un caso importato dianche a, dove è scattata la disinfestazione straordinaria nelle vie che si trovano nel raggio di cento metri dall’abitazione della persona risultata positiva al virus. La persona malata, residente a, ha contratto ladurante un viaggio un Paese a rischio: ricordiamo che è in corso una violenta epidemia in Sudamerica con milioni di casi registrati dall’inizio dell’anno. Va ricordato che in quell’emisfero è estate e che il virus viene trasmesso dzanzare (di tipo zanzara Aedes aegypti) che pungono soggetti infetti. Non esiste quindi la trasmissione diretta da uomo a uomo. L’Ausl diha emesso un alert, dopo che il caso di importazione è stato acclarato: il malato è in condizioni ...

