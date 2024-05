Damiano dei Maneskin e Dove Cameron sul red carpet incantano il Met Gala di New York

Damiano David al Met Gala: è ormai entrato nelle grazie di Hollywood - damiano David al Met Gala: è ormai entrato nelle grazie di Hollywood - Il Met Gala 2024 ha visto brillare sul suo red carpet una coppia che ha catturato l'attenzione di tutti: damiano David e Dove Cameron. L'amore e lo stile si sono fusi in un'esplosione di eleganza e pa ...

Jennifer Lopez, Zendaya, Demi Moore e tutte le altre: sul red carpet del Met Gala vanno in scena favole ed eccessi - Jennifer Lopez, Zendaya, Demi Moore e tutte le altre: sul red carpet del Met Gala vanno in scena favole ed eccessi - Le star di Hollywood, ma non solo, interpretano a loro modo il tema di quest'anno: The Garden of Time, il giardino del tempo. Tra abiti floreali e materiali che richiamano la natura, c'è chi splende e ...

Al Met Gala prima uscita pubblica per Damiano David e Dove Cameron - Al Met Gala prima uscita pubblica per damiano David e Dove Cameron - Al Met Gala la prima uscita pubblica di damiano David e Dove Cameron. Per l'occasione, i due hanno sfoggiato un total look firmato Diesel.