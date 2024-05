(Di martedì 7 maggio 2024) In programma in contemporanea dal 29 al 31 Maggio 2024 negli spazi del PiacenzaLasenza scavo, nota anche come “no-dig”, che ha rivoluzionato l’instzione e la riparazione delle infrastrutture sotterranee e le risposte elaborate dalle principali società di sicurezza informatica alle ultimissimehacker, saranno due degli argomenti al centro, rispettivamente, della

Cybersicurezza, tecnologia 'no-dig' e contromisure per minacce informatiche alla Pge e Cybsec expo - Cybersicurezza, tecnologia 'no-dig' e contromisure per minacce informatiche alla Pge e Cybsec expo - La tecnologia senza scavo, nota anche come “no-dig”, che ... della 3ª edizione del Pipeline & Gas expo (Pge) e della 1ª edizione della Cybsec expo, le due kermesse, organizzate da Mediapoint ...

VivaTech: dal 22 al 25 maggio Parigi è il place to be per innovazione e tecnologia - VivaTech: dal 22 al 25 maggio Parigi è il place to be per innovazione e tecnologia - Conto alla rovescia per VivaTech: il più grande evento europeo dedicato alle startup e alla tecnologia si terrà all’expo Porte de Versailles di Parigi dal 22 al 25 maggio. Questa edizione, come ...

Expo Inox vince, adesso i play out Robbio chiude bene la stagione - expo Inox vince, adesso i play out Robbio chiude bene la stagione - La expo Inox Now Vigevano chiude il girone Bronze Ovest al terzo posto (18 punti), battendo la Virtus Luino al palazzetto di Garlasco (74-65), e ora si appresta a vivere un’intensa serie play out al ...