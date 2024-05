Cyberattacco ai Ministeri e al sito di Meloni | gli hacker filorussi rivendicano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 7 maggio 2024) Mosca, 7 maggio 2024 – Glidel gruppo Noname rivendica nuovi attacchi cyber contro siti italiani come quello deidello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e ilpersonale della presidente del consiglio Giorgia. A quanto si apprende, appena nota l’intenzione degliattivisti, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) ha avvisato i target, l’autorità politica e indicato le misure di mitigazione per far fronte agli eventuali attacchi. Non risulterebbero disservizi ai siti contro i quali il gruppo aveva rivendicato azioni ma del resto, come sempre in questi casi, i gruppipuntano alla propaganda contro i paesi che aiutano l’Ucraina. (fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...