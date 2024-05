Curti - inaugurata l’area fitness all’aperto di via Aurora

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 7 maggio 2024). Nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 maggio, con il tradizionale taglio del nastro da parte del sindaco Antonio Raiano, affiancato da tutti i componenti della sua maggioranza e dai nuovi candidati, è stata ufficialmenteoutdoor in via. Il nuovo spazio è stato realizzato grazie ad un finanziamento statale nell’ambito del bando Pnrr Sport e inclusione sociale. La palestrapresenta numerosi attrezzi di ultima generazione ed è inserita al centro di un anello di oltre 400 metri, lungo il quale tutti potranno, gratuitamente, praticare jogging e passeggiare per il proprio benessere psico-fisico. All’evento inaugurale erano presenti tantissimi cittadini e i rappresentanti delle squadre cittadine di calcio, basket e volley ...