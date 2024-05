Cos’è il Citrobacter - il batterio che ha infettato tre neonati di Verona

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 7 maggio 2024) Ilè unmolto infettivo per l’uomo, in particolare per iprematuri, come nell’ultimo caso fatto registrare a, dove tre piccoli ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Borgo Trento, hanno contratto l’infezione. Con Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Klebsiella, Escherichia coli, Serratia, Proteus, Acinetobacter, Haemophilus influenzae e Legionella, ilappartiene dunque alla categoria dei batteri nosocomiali. Ovvero, il contagio può avvenire in ospedale. Esso ccolpisce in particolar modo le vie urinarie, ma può diffondersi nelle vie respiratore e nel sistema nervoso centrale. Provocando meningite. Non sono immuni dal contagio anche ferite, ossa, peritoneo, endocardio e flusso sanguigno. L’ingrandimento di una colonia di ...