Corruzione Liguria - orologi e contanti in cambio di favori | ecco le accuse

(Di martedì 7 maggio 2024)per decine di migliaia di euro indiche vanno dall’assegnazione di spazi portuali a Genova a pratiche di. Sono dieci le misure cautelari scattate nell’ambito di un’indagine lunga più di quattro anni che sta scuotendo i vertici di Regione. Ai domiciliari anche il governatore Giovanni Toti: secondo la Procura avrebbe ricevuto complessivamente 74.100 a fronte di vari “impegni”. Stessa misura cautelare per l’imprenditore del porto Aldo Spinelli e per Matteo Cozzani, capo di gabinetto e braccio destro di Toti, accusato dielettorale aggravata perché, per l'accusa, avrebbe agevolato l'attività di Cosa Nostra, in particolare del clan Cammarata del Mandamento di Riesi con proiezione nella città di Genova. In ...