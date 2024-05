Corruzione | Conte - ‘accuse grav - Toti tragga conseguenze' **

È terminata senza particolari momenti di tensione la manifestazione di protesta degli studenti organizzata in occasione della presenza a Genova dei ministri Salvini e Piantedosi. La manifestazione, partita dalla stazione marittima, si è conclusa ...

Toti, Conte: accuse gravi, ne tragga le conseguenze - toti, conte: accuse gravi, ne tragga le conseguenze - Roma, 7 mag. (askanews) – Le dimissioni di Giovanni toti sono opportune, secondo il leader M5s Giuseppe conte. Parlando a margine di un evento ha spiegato: “Mi sembra già che leggendo le notizie di ...

Di che cosa è accusato il presidente della Liguria Giovanni Toti e che cosa rischia - Di che cosa è accusato il presidente della Liguria Giovanni toti e che cosa rischia - Da questa mattina il presidente della Liguria, tra i fondatori di Noi Moderati, Giovanni toti si trova agli arresti domiciliari. L'accusa, si legge nell'ordinanza emessa dal Gip di Genova, è di corruz ...

Gli arresti in Regione Liguria, la Commissione Antimafia chiede gli atti. Salvini: "Si faccia chiarezza, io stesso sono a processo perché ho bloccato gli sbarchi. Si è ... - Gli arresti in Regione Liguria, la Commissione Antimafia chiede gli atti. Salvini: "Si faccia chiarezza, io stesso sono a processo perché ho bloccato gli sbarchi. Si è ... - La Commissione parlamentare Antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, ha chiesto gli atti dell'inchiesta di Genova che ha portato, tra l'altro, agli arresti domiciliari per il presidente della Liguria ...