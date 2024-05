Controllo quantistico di un qubit cat con tempi di capovolgimento del bit superiori a dieci secondi

(Di martedì 7 maggio 2024)di uncat Recentemente, Google Quantum AI ha ottenuto risultati entusiasmanti nel . Questo successo apre nuove prospettive nel campo della computazione quantistica. Suppressione degli errori quantistici Lo studio pubblicato su Natura ha evidenziato come Google Quantum AI sia riuscita a sopprimere gli errori quantistici ridimensionando unlogico del codice di superficie. Questo risultato è stato ottenuto grazie a meticolose ricerche e avanzate tecniche. Ricerca e collaborazioni Altri importanti contributi in ambito di calcoloincludono studi come quello condotto da L'articolo proviene da News Nosh.

Teletrasporto quantistico quasi perfetto: ottenuto sfruttando il rumore - Teletrasporto quantistico quasi perfetto: ottenuto sfruttando il rumore - Il teletrasporto quantistico sta trasformando il rumore da ostacolo a vantaggio, migliorando la trasmissione delle informazioni su vasta scala ...

Quantum computing, perché crescono gli investimenti pubblici (e non quelli privati) - Quantum computing, perché crescono gli investimenti pubblici (e non quelli privati) - Il terzo Quantum Technology Monitor annuale sintetizza le ultime opportunità in questo campo in rapida espansione che potrebbe creare valore pari a trilioni di dollari entro il prossimo decennio ...

Il teletrasporto quantistico sfiora la perfezione - Il teletrasporto quantistico sfiora la perfezione - in particolare lo stato quantistico di una particella che prende il nome di qubit. Questo è possibile utilizzando coppie di particelle (per esempio fotoni) entangled, cioè intrinsecamente legate anche ...