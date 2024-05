(Di martedì 7 maggio 2024) Il 6 maggio era il giorno atteso da anni per una pattuglia di 2400 aspiranti dirigenti scolastici, di questi poco meno di un migliaio campani, per effettuare il test a risposta chiusa. Non una...

Presidi e soccorso istruttorio Paga chi non ha versato la tassa - presidi e soccorso istruttorio Paga chi non ha versato la tassa - Parteciperò al prossimo concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, ho già pagato la tassa di 15 per i diritti di segreteria. Oggi ho visualizzato su Pago in rete, con stato eseguibile, un ...

Concorso presidi, caos alla prova per gli esclusi del 2017 - concorso presidi, caos alla prova per gli esclusi del 2017 - Non una appuntamento qualunque: ma il penultimo passo decisivo per i ricorrenti del concorso datato 2017 caratterizzato da diverse sentenze del Tar, ben due del Consiglio di Stato, una inchiesta non ...

Poveri insegnanti con il Covid: il concorso e la beffa. VIDEO - Poveri insegnanti con il Covid: il concorso e la beffa. VIDEO - REGGIO EMILIA – Ce ne eravamo occupati lo scorso gennaio: stiamo parlando del caso di circa 400 insegnanti di tutta Italia che rischiano il licenziamento perché il Consiglio di Stato ha ritenuto illeg ...