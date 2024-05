Con il loro tocco di colore inaspettato - scarp - borse e calze danno un twist tutto nuovo all’abito bianco

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 7 maggio 2024) Dallo street style arriva un suggerimento interessante per questa stagione. Ovvero quello di mettere insieme abitoe accessori rossi in un unico look. Può sembrare una banalità. Invece si tratta di un accostamento cromatico abbastanza insolito che comunica immediatamente un’eleganza sobria ma non banale e assolutamente contemporanea.e rosso sono due colori dal forte impatto visivo e che non è sempre facile indossare. Il primo trasmette un senso di purezza, di luce e di minimalismo, come una pagina tutta da scrivere. Il secondo si trova agli antipodi, spesso legato alla passione, a personalità forti e all’azione. Insiemeil meglio perché si influenzano a vicenda. Per farlo in maniera convincente però devono ...