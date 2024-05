Come faceva Ludwig Van Beethoven a comporre se era sordo? La sua tecnica era ingegnosa

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 7 maggio 2024) 200 anni fa, al Theater am Kärntnertor di Vienna, veniva suonata per la prima volta la Sinfonia n.9 divan, l’ultima opera del compositore tedesco. Un capolavoro immortale che il maestro scrisse nonostante la sua sordità. Com’è riuscito a creare una delle opere più belle al mondo se non riusciva a sentire i suoni? Sicuramente la memoria delle note ha avuto un ruolo chiave. Tuttavia, furono altrettanto importanti degli strumenti costruiti per lui. Secondo quanto testimoniano alcune fonti storiche, l’amico e inventore del metronomo, Johann Nepomuk Mälzel realizzò per lui un cornetto acustico che permetteva adi ascoltare meglio. Si parla anche della costruzione di una grande scatola che il compositore appoggiava sul pianoforte e che amplificava i suoni. Ma lo strumento più noto era una bacchetta di ottone che ...