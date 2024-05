Citrobacter - come si trasmette e cosa succede in caso di infezione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 7 maggio 2024) Ritorna l’ansia dell’daall’Ospedale Borgo Trento di Verona. I toni, va detto, sono toni molto diversi da quelli che tra il 2018 e il 2020 avevano caratterizzato la microepidemia causa di quattro decessi in neonati (su quasi cento piccoli interessati). Ora sono tre i neonati che risultano positivi al test che rivela la presenza del batterio. E per fortuna non hanno presentato patologie serie. Ma quanto accade, oltre ad indurre il blocco dei ricoveri in terapia intensiva neonatalemisura precauzionale da parte della direzione del nosocomio, ripropone la massima attenzione che si deve prestare alle infezioni batteriche in generale e in particolare alkoseri, uno dei tanti “fratellini” di questa famiglia. Cerchiamo allora di capire bene le caratteristiche di questi ceppi, grazie alle ...