Ciclismo Podio per Alessiani primo e Lancioni terzo | il week end del Pedale Chiaravallese

(Di martedì 7 maggio 2024) I due Allievi hanno corso il 63° trofeo Fantini a Fossacesia. Sfortunati i Juniores ma ci sono segnali importanti di crescita CHIARAVALLE, 7 maggio 2024 – Gabrieleha vinto il 63° trofeo Fantini a Fossacesia,Teo. E’ questo il risultato più importante dello scorsoend in casatargato Zero24 cycling team. Thomas Minestrini è ottavo. Ottima prova anche di Fabbri, Di Giacomo, Morganti e Paolinelli. Altri Allievi hanno corso in Emilia Romagna, a Zola Pedrosa. Gli atleti della Zero24 sono rimasti sempre accanto ai migliori, ma dopo lo scollinamento sono andati fuori giri rispetto alla testa della corsa. Sfortunato Fiorini che ha forato sul più bello. Escono soddisfatti dopo una grande prestazione Filippo Cingolani, Moretti, Manoni e ...

