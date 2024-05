Ciclismo - gli juniores toscani scelti per la Coppa delle Nazioni

(Di martedì 7 maggio 2024) Firenze, 7 maggio 2024 – Dopo l’Eroicaa tappe svoltasi in Toscana, domenica prossima 12 maggio è in programma a Pieve del Grappa in Provincia di Treviso, un’altra prova della “Nazional Cup”. Per questo importante appuntamento il Consiglio Regionale del Comitato Toscana su indicazione della Struttura Tecnica Regionale Settore Strada e del tecnico regionale Alessio Lazzeri, ha convocato per la Rappresentativa Toscana sei atleti. Si tratta di Mattia Ballerini (Vangi Il Pirata Sama Ricambi); Niccolò Iacchi (Team Franco Ballerini); Ruggero Lombardi (U.C. Pistoiese Team); Matteo Luci (Polisportiva Monsummanese); Andrea Nannini (U.C. Pistoiese Team); Mattia Panconi (Mepak Junior Team). In qualità di riserve: Filippo Agostinelli (Casano), Emanuele Ferruzzi (Polisportiva Monsummanese) e Matteo Spanio (Mepak Junior Team). La rappresentativa ...

