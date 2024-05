Cibus - arriva protocollo per i formaggi Dop e Igp nei ristoranti

(Di martedì 7 maggio 2024) Afidop (l'Associazioneitaliani Dop e Igp) e Fipe-Confcommercio (Federazione italiana pubblici esercizi) hanno siglato und'intesa finalizzato a puntare suiper valorizzare e tutelare le eccellenze casearie italiane, fornendo a ristoratori e chef uno strumento che aiuti a raccontare questa ricchezza ai consumatori. L'intesa, presentata nella cornice della manifestazionein corso a Parma alla presenza del ministro dell'Agricoltura e Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, punta a promuovere, in Italia e all'estero, due settori strategici del made in Italy: icertificati, primo comparto del cibo Dop italiano con un valore al consumo di 8,6 miliardi, e la ristorazione che vale 92 miliardi di consumi. Il...

