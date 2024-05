Chiariello: “L’1-1 certifica l’incapacità del Napoli di saper difendere un risultato” - chiariello: “L’1-1 certifica l’incapacità del Napoli di saper difendere un risultato” - ForzAzzurri.net - Canale 21 - chiariello: "L'1-1 certifica l'incapacità del Napoli di saper difendere un risultato" Nel corso di 'Campania Sport', il giornalista Umberto ...

L'editoriale di Chiariello: "Senza i 10 punti buttati ultimamente eravamo in zona Champions! De Laurentiis, arriva l'estate della verità" - L'editoriale di chiariello: "Senza i 10 punti buttati ultimamente eravamo in zona Champions! De Laurentiis, arriva l'estate della verità" - Ultime notizie Napoli - Vi proponiamo come di consueto l'editoriale di Umberto chiariello, dopo Udinese-Napoli 1-1 a ... un anno fa lo scudetto atteso da settimane. Quest'anno l'1-1 certifica ...

L'editoriale di Chiariello: "I tifosi non meritano questo supplizio, ADL chiamato alla scelta più difficile" - L'editoriale di chiariello: "I tifosi non meritano questo supplizio, ADL chiamato alla scelta più difficile" - Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto chiariello ha commentato l'1-1 del Napoli a Udine nel suo editoriale.