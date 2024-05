Chi è Aldo Spinelli - imprenditore con la passione per il pallone

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria , è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di Corruzione . Ai domiciliari anche l’imprenditore Aldo Spinelli , ex presidente delle squadre di calcio Genoa e Livorno . Toti si trova ora nella ...

Livorno, 7 maggio 2024 – La sua cerata gialla nelle domeniche di pioggia allo stadio è diventata negli anni iconica. E Aldo Spinelli la indossava all’Armando Picchi di Livorno quasi per scaramanzia. E infatti in molti in città lo chiamavano ...