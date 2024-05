Casteldaccia - il dolore e la rabbia | oggi sciopero e sit-in per la morte dei cinque operai

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024)(Palermo), 7 maggio 2024 - Sotto sequestro l’impianto fognario in cui ieri pomeriggio sono mortiintossicati dalle esalazioni di idrogeno solforato. I lavoratori sono rimasti intrappolati nella vasca interrata dell’impianto di sollevamento delle acque reflue dell’Azienda municipale acquedotti (Amap) sulla Statale di, mentre stavano eseguendo dei lavori di manutenzione. E restano ancora gravissime le condizioni di Domenico Viola, l’o 62enne superstite alla tragedia. L’uomo è ricoverato al Policlinico di Palermo, dove è intubato e ventilato, in distress respiratorio gravissimo, a causa di una intossicazione da idrogeno solforato. La prognosi è riservata sulla vita almeno per le prossime 24 ore. Sono in tutto quattro glicolti da ...