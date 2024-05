Caso Ferragnez | lui con un’altra - lei scatenata a Los Angeles Cosa potrebbe succedere se i due si separassero legalmente

(Di martedì 7 maggio 2024) Mentre Fedez viene immortalato con una bionda a Milano, Chiara Ferragni si scatena a Los. Mabbe al patrimonio se i due si? Continuano incessanti i rumors circa il flirt di Fedez con la bionda milanese e la possibilità di un ritorno a Losper Chiara Ferragni, avvistata nella città californiana tra balli scatenati e feste in compagnia di amici. Tra i due sembra che la frattura sia davvero insanabile o almeno così pare viste le ultime vicende che coinvolgono entrambi. Impazza dunque in rete (di nuovo) il “”, proprio durante il compleanno dell’imprenditrice digitale che proprio oggi – martedì 7 maggio – spegne 37 candeline. A questo punto c’è da chiedersibbe al ...

