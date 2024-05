Carlo ha il cancro - condizioni di salute Il Re in difficolt - impietoso con Andrea

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 7 maggio 2024)risponde bene ai trattamenti contro ile sembra stare molto meglio. Ma leà che deve affrontare non riguardano solo la malattia. Molti problemi arrivano dalla sua famiglia. A cominciare dal Principeche è stato avvistato a Windsor con un’espressione abbattuta dopo che sono state diffuse le foto del Royal Lodge, dove abita, che cade a pezzi. È probabile che questa volta il Re non conceda un’altra proroga al fratello e renda esecutivo lo sfratto.inflessibile controA un anno dall’incoronazione,mantiene fede al suo progetto di una Monarchia snella. Bisogna risparmiare e mantenere il patrimonio senza sperperare inutilmente il denaro della Corona e dei contribuenti. Il Re non vuole commettere lo stesso errore fatto da sua ...