Canottaggio | la Billi Masi chiude al secondo posto il trofeo Armando Tofani

(Di martedì 7 maggio 2024) Pisa, 7 maggio 2024 – La stagione remiera è ormai entrata nel vivo, lo dimostrano i tanti impegni che hanno visto protagonista lalo scorso fine settimana. Nel pomeriggio di sabato 4 maggio il primo impegno è stato in veste di Barca Rossa per il', uno degli appuntamenti in cui le quattro barche dei quartieri storici pisani si confrontano e si preparano per il Palio di San Ranieri di giugno. La Barca Rossa di San Martino ha portato a casa un bel, surclassata di 4 secondi dalla Barca Celeste all’arrivo segnato presso la Canottieri Arno, organizzatrice del memorial. Un altro ottimoè quello con cui Umberto Mignemi domenica 5 maggio ha chiuso come singolista la seconda tappa ...