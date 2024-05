Camici bianchi e arti marziali | Troppe aggressioni in corsia Così impariamo a difenderci

(Di martedì 7 maggio 2024) di Lorenzo Fava MACERATA "Al lavoro capita tutti i giorni di essere aggredite, Non solo solo verbalmente. Troviamo molto utili questi tipi di corsi di difesa, soprattutto per noi donne. Sarebbe fondamentale praticarli ovunque e più spesso". Nelle corsie degli ospedali si è arrivati a un punto di non ritorno, se infermieri e medici sono costretti a frequentare corsi di autodifesa per sentirsi più sicuri in. È quanto succede a Macerata, dove la Cisl è arrivata a promuovere uno stage di: infermiere, operatrici sanitarie e lavoratrici del pubblico impiego in generale si sono cimentate in tecniche di difesa personale, guidate dalla judoka Laura Moretti, istruttrice del Centro sportivo universitario. Federica Cofanelli, infermiera del punto di primo intervento di San Severino e operatrice del 118, racconta: "Lavoro in ...

